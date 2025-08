Fulminanter Abschied der Hofberg-Jugend in die Sommerpause

Rund 60 Kinder kamen zum Ferienprogramm der Hofbergjugend des Freilichttheatervereins in Schiltberg. Geboten war eine Märchen-Schnitzeljagd, eine umfangreiche Bastelstation und viele abwechslungsreiche Spiele für Groß und Klein. Mit diesem schönen Abschluss verabschiedet sich die Jugend nach den Zirkusauftritten bei der Kunstnacht in Aichach und dem Historischen Marktfest in Inchenhofen in die wohlverdiente, aber kurze Sommerpause. Ab September beginnen dann bereits wieder die Vorbereitungen für das traditionelle Martinsspiel auf der Naturbühne am 11. November.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!