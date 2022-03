Gemälde-Restaurierung löst Diskussion im Schiltberger Rat aus

Plus Zwei Rokokogemälde aus der ehemaligen Schlosskapelle Bergen sollen restauriert werden. Der Gemeinderat Schiltberg schiebt die Entscheidung noch auf.

Ein "unwürdiges Gezerre" nannte Gemeinderat und Kreisheimatpfleger Michael Schmidberger die neuerlichen Diskussionen im Gemeinderat Schiltberg. Es ging um die Restaurierung zweier Rokokogemälde aus der ehemaligen Schlosskapelle Bergen. Eine Entscheidung fiel noch nicht.