Gemeinderat berät über Zuschussanträge

Zur ersten Sitzung des Jahres trifft sich der Gemeinderat Schiltberg am Donnerstag, 16. Januar, um 19 Uhr im Rathaus. Auf der Tagesordnung stehen Bauangelegenheiten, aber auch ein Zuschussantrag zur denkmalgerechten Sanierung des Zweiseithofes in Gundertshausen und ein Antrag des TSV Schiltberg auf finanzielle Unterstützung für die Instandhaltungsarbeiten an den Fußballfeldern. (AZ)