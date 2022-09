Glasfaserausbau verzögert sich in Allenberg und Rapperzell

Plus Eigentlich sollten die Arbeiten für die Breitbanderschließung in den Schiltberger Ortsteilen 2022 fertig werden. Jetzt ist im Gemeinderat von Stillstand die Rede.

Die Fertigstellung der Breitbanderschließung über Glasfaser in den Schiltberger Ortsteilen Allenberg und Rapperzell verzögert sich wahrscheinlich um ein Jahr. Das berichtete Bürgermeister Peter Kellerer in der jüngsten Gemeinderatssitzung.