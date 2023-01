Schiltberg

17:30 Uhr

Große Gefühle in Schiltberg: Romeo und Julia kehren auf den Hofberg zurück

Auch 2003 führte der Hofberg-Freilichttheaterverein Shakespeares "Romeo und Julia" auf. In den Hauptrollen begeisterten Frank Zagler und Manuela Lechner als Erstbesetzung der Julia (im Bild).

Plus Fünf Jahre gab es auf der Freilichtbühne in Schiltberg keine großen Stücke. Diesen Sommer soll es wieder mitreißende Theaterabende geben - mit Shakespeare und vielen Laiendarstellern.

Von Evelin Grauer Artikel anhören Shape

Der bisherige Besucherrekord beim Hofberg-Freilichttheater in Schiltberg stammt aus dem Jahr 2003. Über 15.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ließen sich in jenem Sommer nach Verona entführen, um bei der tragisch endenden Liebesgeschichte von Romeo und Julia mitzufiebern. 20 Jahre danach will eine neue Schauspieler-Generation wieder für Furore auf der eindrucksvollen Naturbühne sorgen: wieder mit Shakespeare, wieder mit Romeo und Julia und wieder mit großen Erwartungen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen