Große Trauergemeinde nimmt Abschied von Schiltbergs Bürgermeister

Plus Einen Tag vor Heiligabend starb Schiltbergs Bürgermeister Fabian Streit im Alter von nur 55 Jahren. Bei der Beisetzung erwies ihm eine große Trauergemeinde die letzte Ehre.

Eine überaus große Trauergemeinde nahm am Montagnachmittag Abschied von Schiltbergs Bürgermeister Fabian Streit. Streit war am Tag vor Heiligabend nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von nur 55 Jahren verstorben.