Vergifteter Hund bei Gundertshausen: Peta lobt Belohnung aus

Nach dem Tod eines Hundes durch Giftköder bei dem Schiltberger Ortsteil gibt die Tierrechtsorganisation Peta Hundehaltern Tipps. Die Polizei untersucht die Köder.

Noch keine Hinweise sind bei der Aichacher Polizei zu den Giftködern eingegangen, denen ein Schäferhund im Schiltberger Ortsteil Gundertshausen zum Opfer gefallen ist. Das berichtet Benedikt Weber von der Aichacher Polizei auf Anfrage. Der Hund hat offenbar solche Köder am Sonntag beim Spazierengehen an einem Feldweg gefressen. Nachdem er Vergiftungserscheinungen gezeigt hatte, musste er eingeschläfert werden. Die Giftköder hat die Aichacher Polizei ans Landeskriminalamt (LKA) zur genaueren Untersuchung geschickt. Weitere sind bislang nicht aufgetaucht. Die Tierrechtsorganisation Peta lobt laut einer Pressemitteilung eine Belohnung von 1000 Euro für Hinweise aus und gibt Tipps, was Hundehalter tun können, wenn sie den Verdacht haben, dass ihr Tier Giftköder gefressen hat.

Der Schäferhund hat am Sonntag beim Spaziergang nahe einem Feldweg wohl unbeobachtet einen Köder aufgenommen. Kurz darauf zeigte er Vergiftungserscheinungen und wurde am Sonntag aufgrund der Folgen eingeschläfert. An dem Feldweg entdeckte die Polizei golfballgroße Fleischbällchen, die mit einer blauen Substanz durchsetzt waren. Hundehalter sollten im Umfeld von Schiltberg besonders aufmerksam sein, lautete der Appell der Polizei.

Belohnung von 1000 Euro für Hinweise zu dem Fall in Gundertshausen

Um den Fall aufzuklären, setzt Peta laut Pressemitteilung eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro aus für Hinweise, die zur rechtskräftigen Verurteilung der verantwortlichen Person führen. Menschen, die etwas Verdächtiges beobachtet oder anderweitige Hinweise haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Aichach, Telefon 08251/8989-11, oder unter Telefon 0711/8605910 oder per E-Mail bei Peta zu melden – auch anonym.

Jana Hoger, Fachreferentin für tierische Mitbewohner bei Peta, sagt: "Der Unbekannte, welcher die Giftköder ausgelegt hat, muss schnellstmöglich gestoppt werden, bevor weitere Tiere oder Menschen in Lebensgefahr geraten. Für den grausamen Tod des Hundes muss der Täter zur Rechenschaft gezogen werden." Derartige Täter oder Täterinnen zu überführen sei oft schwierig, da sie agierten, wenn sie sich unbeobachtet fühlten. Deshalb könne es in solchen Fällen auf jeden noch so unwichtig erscheinenden Hinweis ankommen.

Tipps für Erste-Hilfe-Maßnahmen am Hund

Besteht der Verdacht, dass ein Tier einen mit Gift oder gefährlichen Gegenständen gespickten Köder gegessen hat, rät Peta, umgehend einen Tierarzt aufzusuchen. "Es besteht Lebensgefahr – das Tier kann inneren Verletzungen qualvoll sterben."

Bei Vergiftungserscheinungen wie Erbrechen, Durchfall, starker Unruhe oder Apathie, blassen oder porzellanfarbenen Veränderungen an den Schleimhäuten, großen Pupillen, Atembeschwerden oder Krämpfen müsse ebenfalls umgehend der Tierarzt aufgesucht werden – denn Gift wirke schnell.

Hunde sollten beruhigt und angeleint werden.

Ein Maulkorb oder eine Maulschlinge dürfe nicht angelegt werden, da Erstickungsgefahr bei Erbrechen drohe.

Ist das Tier bereits bewusstlos, sollte es in die stabile Seitenlage gebracht und die Atemwege freigehalten werden.

Für eine schnelle Diagnose sei es sinnvoll, eine Probe des Köders oder des Erbrochenen mit zum Tierarzt zu nehmen.

Einen "Giftköder-Flyer" stellt Peta im Internet zur Verfügung.

Peta betont: "Tierquälerei ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat nach Paragraf 17 des Tierschutzgesetzes und kann mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden." Die Organisation setzt regelmäßig Belohnungen in Fällen von misshandelten oder ausgesetzten Tieren aus, um bei der Ermittlung der Tatverantwortlichen zu helfen. (AZ, bac)