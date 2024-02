Nach dem Tod eines Hundes: schon wieder verdächtige Köder gefunden

Nach dem Tod eines Schäferhundes durch eine Vergiftung beim Schiltberger Ortsteil Gundertshausen sind jetzt erneut verdächtige Köder aufgetaucht. Die Polizei warnt.

Erneut sind verdächtige Tierköder beim Schiltberger Ortsteil Gundertshausen gefunden worden. Wie die Aichacher Polizei am Wochenende berichtet, entdeckte sie ein 42-jähriger Mann, als er mit seinem Hund am Freitag auf einem Feldweg am Mühlweg spazieren ging. Am Sonntag, 11. Februar, hatte ein Schäferhund in dem Bereich offenbar vergiftete Tierköder gefressen und musste eingeschläfert werden.

Bei den Ködern handelt es sich um etwa golfballgroße Fleischbällchen, die mit blauer Substanz durchsetzt sind. Nach dem Vorfall mit dem Schäferhund waren mehrere solcher Köder im Umfeld des Feldwegs am Mühlweg gefunden worden. Die Tierköder, die der Hundehalter am Freitag entdeckt hat, sind von gleicher Machart. Die Giftköder, die am Sonntag zuvor gefunden worden waren, hat die Aichacher Polizei ans Landeskriminalamt ( LKA) zur genaueren Untersuchung geschickt, hatte die Polizei am Mittwoch auf Anfrage berichtet.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: augsburg.tv

Polizei bittet die Hundebesitzer im Raum Schiltberg sensibel zu sein

Die Polizei bittet erneut alle Hundebesitzer im Umfeld von Schiltberg entsprechend sensibel zu sein. Zeugen, die Hinweise zu den Ködern im Umfeld von Gundertshausen geben können, werden gebeten sich telefonisch unter der Telefonnummer 08251/8989-0 bei der Polizeiinspektion Aichach zu melden.

Die Tierrechtsorganisation Peta hat eine Belohnung von 1000 Euro ausgelobt für Hinweise, die zur rechtskräftigen Verurteilung der verantwortlichen Person führen. Menschen, die etwas Verdächtiges beobachtet oder anderweitige Hinweise haben, werden von Peta gebeten, sich bei der Polizei in Aichach, Telefon 08251/8989-11, oder unter Telefon 0711/8605910 oder per E-Mail bei Peta zu melden – auch anonym. Die Organisation gibt auf ihrer Internetseite außerdem Tipps, was Hundehalter tun können, wenn sie den Verdacht haben, dass ihr Tier Giftköder gefressen hat. (bac)

Lesen Sie dazu auch