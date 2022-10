Heuer soll es in Schiltberg wieder einen Weihnachtsmarkt geben

Zwei Jahre lang musste der Weihnachtsmarkt in Schiltberg wegen Corona ausfallen. Nun soll er wieder stattfinden – wenn die Vereine wollen.

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause soll der Schiltberger Weihnachtsmarkt heuer zum ersten Mal wieder stattfinden. Das hat der Gemeinderat Schiltberg in seiner jüngsten Sitzung am Donnerstag beschlossen.

„Die letztendliche Entscheidung liegt natürlich bei den Vereinen“, stellt die Dritte Bürgermeisterin Sandra Schmid klar. Aber um mit den Vereinen reden zu können, war es Bürgermeister Peter Kellerer wichtig, erst die Meinung des Gemeinderates zu hören. „Ich denke, wir sollten es so machen wie immer – am Freitag vor dem ersten Advent im Hof des Bürgerhauses“, so die Anregung des Gemeindeoberhauptes.

Auch einen Weihnachtsbaum soll es geben

Auch beim Thema Weihnachtsbeleuchtung war sich das Gremium schnell einig. Einen kleinen Weihnachtsbaum vor dem Rathaus soll es trotz Energiekrise geben. Leuchten wird er abends aber nur bis 22 Uhr und in den späteren Morgenstunden von sechs bis neun Uhr.