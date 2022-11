Schiltberg

vor 19 Min.

Hobby- und Kunstausstellung zieht viele Besucher nach Schiltberg

Plus Bei der vierten Auflage der Ausstellung präsentieren zahlreiche Kunstschaffende ihre Werke: Weihnachtsdeko, Strickwaren, Schmiedeerzeugnisse und vieles mehr.

Von Xaver Ostermayr Artikel anhören Shape

Kunstschaffende aus der Gemeinde Schiltberg haben am Sonntag ihre vielfältigen Werke der Öffentlichkeit präsentiert. Die vierte "Hobby- und Kunstausstellung" in der Turnhalle der Gemeinde wurde wieder zu einem vollen Erfolg und kam bei den vielen Besucherinnen und Besuchern, die nicht nur aus der Weilachtalgemeinde gekommen waren, gut an.

