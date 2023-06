Nachbarschaftsstreit wegen Holzverarbeitung geht in die nächste Runde

Plus Der Gemeinderat Schiltberg hat eine Holzverarbeitung in Höfarten abgelehnt. Das Landratsamt sieht es anders. Es kommt zu einer hitzigen Diskussion.

Ein Nachbarschaftsstreit im Ortsteil Höfarten hat den Schiltberger Gemeinderat zum wiederholten Mal beschäftigt. Der eine Nachbar würde gerne Holz verarbeiten und hat dafür eine Nutzungsänderung für eine Holzhalle in eine landwirtschaftliche Maschinenhalle beantragt. Der andere Nachbar fühlt sich vom ständigen Lärm durch die Holzverarbeitung gestört.

Der Antragsteller spricht von einer lediglich für den Hausgebrauch bestimmten Holzarbeit. Nach Ansicht des Gemeinderates hat sie allerdings gewerbliche Ausmaße angenommen. Deshalb lehnte er die Nutzungsänderung bereits im November vergangenen Jahres ab.