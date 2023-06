Schiltberg-Höfarten

Neuer Glanz für ein historisches Wegkreuz in Höfarten

Plus Das denkmalgeschützte, rund 140 Jahre alte Kreuz im Schiltberger Ortsteil war in schlechtem Zustand. Dazu hat auch ein Lastwagen beigetragen.

Von Sabrina Rauscher

In neuem Glanz erstrahlt ein historisches Wegkreuz in Höfarten in der Gemeinde Schiltberg. Gemeinsam mit rund 60 Gästen feierte die Familie Schreiber am Samstag die Segnung des Kreuzes. Diese übernahm der Schiltberger Pfarrherr Pater Markus Szymula im Rahmen einer Andacht, welche von der Gruppe „Shalom“ musikalisch untermalt wurde.

Karin und Uwe Schreiber kauften vor einigen Jahren einen Teil des ehemaligen Dinauer-Anwesens in Höfarten. Vor dem Wohnhaus, welches um das Jahr 1880 herum gebaut wurde, wie die Familie zu berichten weiß, steht ein denkmalgeschütztes Wegkreuz. Es wurde vermutlich im selben Jahr errichtet wie die nur einen Steinwurf entfernt stehende Kapelle, nämlich 1884.

