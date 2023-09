Schiltberg-Höfarten

Seit 41 Jahren lernen Kinder auf Peters Ponyhof das Reiten

Plus Mit 78 Jahren könnte Peter Dinauer längst in Rente gehen. Doch er will noch eine Weile weitermachen - zu viel Herzblut steckt in dem Reiterhof in Höfarten.

In Schiltbergs Ortsteil Höfarten steht seit 41 Jahren unübersehbar direkt am Kreisverkehr in leuchtendem Gelb, "Peters Ponyhof". Inhaber und Namensgeber Peter Dinauer, der den Reiterhof gemeinsam mit seiner Ehefrau Margit führt, bezeichnet den Hof als "Lebenswerk". Sein Traum war es "mal 50 Pferde zu haben" diesen Traum konnte er während der letzten Jahre verwirklichen. Heute sind es noch 40 Pferde, die zwei Schweine Hanni und Nanni, die Hunde Helmut und Berta, ein Esel, Vögel, Katzen, Gänse und Enten, die sich auf dem Hof der Dinauers wohlfühlen dürfen.

Ein Klassiker und beliebt bei vielen Kindern: das geführte Ponyreiten. In der Reithalle werden die Kinder auf den geduldigen Pferden geführt. Foto: Alice Lauria

Der Betrieb auf Peters Ponyhof läuft von Beginn an gut

Als Peter Dinauer den damals landwirtschaftlichen Hof erbte, wusste er so recht nichts damit anzufangen. "Ich war kein Landwirt", erzählt der Pferdefreund. So wurde der Hof verpachtet und Dinauer selbst, damals noch in erster Ehe verheiratet, arbeitete die nächsten zwölf Jahre als Fernfahrer. Aber die Aussicht bis zum Rentenalter hinter dem Steuer zu sitzen, veranlasste Dinauer damals seine berufliche Zukunft zu überdenken und neu zu planen. Seine drei Töchter fragte er, ob sie eigene Pferde haben wollen und fing an, sich auf Reiterhöfen in der Umgebung umzusehen und sich zu informieren.

