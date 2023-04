Hofbergtheater feiert mit "Romeo und Julia" am 16. Juni Premiere

Das Hofberg-Freilichttheater Schiltberg bringt in dieser Theatersaison Shakespeares "Romeo und Julia" auf die Bühne. Der Kartenvorverkauf hat begonnen.

Die erste Bühnenprobe hat nun auf der Freilichtbühne auf dem Hofberg in Schiltberg stattgefunden. Premiere feiert das Hofberg-Freilichttheater Schiltberg mit dem Stück "Romeo und Julia" am Freitag, 16. Juni. Der Kartenvorverkauf für die insgesamt 16 Vorstellungen hat gerade begonnen.

Das gesamte Ensemble des Hofberg-Freilichttheaters Schiltberg hat sich am Karfreitag auf der Naturbühne eingefunden, um für das Stück „Romeo und Julia“ von William Shakespeare zu proben, das in der Theatersaison 2023 im Sommer aufgeführt werden soll. Regisseur Michael Bleiziffer aus Regensburg, der vom Verein für die Inszenierung des weltbekannten Schauspiels verpflichtet wurde, konnte sich so erstmals ein Bild aller Darsteller und Darstellerinnen machen, die auf der Bühne mitwirken werden. Bisher wurde seit Februar ausschließlich mit den Inhabern und Inhaberinnen der Sprechrollen in der Turnhalle Schiltberg fleißig geübt.

Vorfreude beim Ensemble ist spürbar

Bei sehr stabilen Wetterverhältnissen freute sich Vorsitzende Angelika Weiß, dass so viele Mitglieder gekommen sind, und stimmte mit einem Sektempfang samt Kaffee und Kuchen alle Schauspieler und Schauspielerinnen auf einen hoffentlich erfolgreichen und schönen Theatersommer ein.

Geprobt wurde der erste Akt des Stücks mit den ersten Szenen. Beim Ensemble war viel Vorfreude zu spüren, endlich nach zwei Jahren Zwangspause durch Corona, wieder auf der Bühne zu stehen.

16 Aufführungen auf dem Hofberg in Schiltberg

Die Premiere des Stücks wird am Freitag, 16. Juni, stattfinden. Weitere Aufführungen sind am Samstag, 17. Juni, Freitag, 23. Juni, Samstag, 24. Juni, Mittwoch, 28. Juni, Freitag, 30. Juni, Samstag, 1. Juli, Mittwoch, 5. Juli, Freitag, 7. Juli, Samstag, 8. Juli, Mittwoch, 12. Juli, Freitag, 14. Juli, Samstag, 15. Juli, Mittwoch, 19. Juli, Freitag, 21. Juli, und Samstag, 22. Juli. Spielbeginn ist jeweils um 21 Uhr. Am Mittwoch, 12. April, hat der Vorverkauf für das Theaterstück begonnen. Erhältlich sind Karten entweder über München Ticket, Telefon 089/54818181, oder jeden Donnerstag von 19 bis 20 Uhr direkt im alten Feuerwehrhaus Schiltberg. Restkarten gibt es am jeweiligen Spieltag an der Abendkasse.

Auf der Internetseite des Vereins gibt es weitere Informationen. Hier können Interessierte auch einen Newsletter abonnieren. (tlm)