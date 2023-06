Schiltberg

Hofbergtheater führt sein Herzensstück Romeo und Julia noch einmal auf

Plus 2003 verzeichnete der Schiltberger Verein Hofbergtheater mit Romeo und Julia einen Rekordbesuch. Jetzt inszeniert der Regisseur das Stück erneut - mit Änderungen.

Sie sind das berühmteste Liebespaar der Weltliteratur: Romeo und Julia. Die tragische Geschichte der beiden wurde schon zigmal verfilmt und genießt auch auf der Bühne ungebrochene Popularität. Dem Hofbergtheater-Verein in Schiltberg, der das Stück vor 20 Jahren aufführte, bescherte es damals einen Rekord von rund 16.000 Besucherinnen und Besuchern. In dieser Freilichtsaison spielt der Verein, der heuer 70 Jahre alt wird, erneut den Klassiker von William Shakespeare. Mit einem neuen Julia-Balkon. Premiere ist am Freitag, 16. Juni.

Vor 20 Jahren war die Aufführung das Herzensstück des Vereins. „Jeder, der dabei war, spricht von dieser Saison“, erzählt Martina Hartl, die Zweite Vorsitzende des Vereins. Die damals 17-jährige Manuela Balleis spielte die Julia. Es war ihre erste große Rolle im Hofbergtheater-Verein. Weil sie außerdem damals gerade Abschlussprüfungen hatte, besetzte der Verein die Rolle ausnahmsweise doppelt und die beiden Julias wechselten sich bei den Aufführungsterminen ab. Heuer spielt Balleis die Gräfin Capulet, die Mutter von Julia. Bei den Proben fiel ihr auf: „Mir ist das Stück noch total bekannt. Ich habe noch viel Text im Kopf gehabt.“

