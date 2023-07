Hofbergverein feiert mit Freunden aus Schwertberg Geburtstag

Der Hofberg-Freilichttheaterverein Schiltberg wird 70 Jahre alt. Wie alles begann und wie die Bühne zuletzt modernisiert wurde. Dieser Autor regiert auf dem Hofberg.

Beim Hofberg Freilichttheaterverein in Schiltberg gab es am Wochenende doppelten Grund zum Feiern: Der über die Landkreisgrenzen hinaus bekannte Verein kann sich dieses Jahr über sein 70-jähriges Bestehen freuen und konnte hierzu eine Delegation der Partnergemeinde aus Schwertberg in Österreich auf der schönen Naturbühne begrüßen. Am Samstagnachmittag kam der Bus mit 21 Freunden aus dem Nachbarland in Schiltberg an. Abends genossen die Gäste die aktuelle Aufführung von „Romeo und Julia“ auf der Freilichtbühne, zumeist unter trockenen Bedingungen.

Das Vereinsjubiläum vom Hofberg wurde am Sonntag mit einem Festgottesdienst auf der Bühne durch Pater Markus eröffnet. Hier hatte Petrus leider weniger Einsehen, sodass es zeitweise ohne Regenschirm nicht ging. Zum anschließenden Weißwurstfrühstück, das ebenfalls auf dem Bühnengelände unter freiem Himmel stattfand, war das Wetter versöhnlicher. Vorsitzende Angelika Weiß hieß neben den Schwertbergern auch viele Vereinsmitglieder und Bürgerinnen und Bürger aus Schiltberg willkommen.

Das erste Stück in Schiltberg

In ihrer Ansprache ließ sie die vergangenen 70 Vereinsjahre Revue passieren und erklärte. Sie berichtete, dass 1953, also kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, Heimatdichter Georg Eberl die Idee hatte, zu Ehren der Gefallenen und Vermissten aus beiden Weltkriegen ein Schauspiel auf dem Hofberg aufzuführen. Dem ersten Stück „Hans von Schiltberg“ folgten in den Jahren bis 1970 in regelmäßigen Abständen weitere von Georg Eberl verfasste Schauspiele. Damals bestand die Bühne nur aus zwei Stützmauern und sowohl bei den Kostümen als auch bei Requisiten musste der Verein mit seinen damals begrenzten Mitteln und Möglichkeiten sehr findig und erfinderisch sein. Das ganze Dorf half zusammen.

Der Bau der Bühnenanlage, wie sie heute zu sehen ist, begann 1977 und wurde in drei Jahren von tatkräftigen ehrenamtlichen Mitgliedern mit über 10.000 geleisteten Arbeitsstunden gemeistert. Die Fertigstellung der Anlage wurde durch die Festspielsaison 1970 mit „Ludwig der Bayer“ gefeiert. Seit 1988 wird regelmäßig im Drei-Jahres-Rhythmus gespielt. Der Verein entschied sich, Richtung klassischer Literatur zu gehen. So kamen seither Stücke von Herrmann Mostar, Friedrich Schiller, Johann Wolfgang von Goethe und Hugo von Hofmannsthal zur Aufführung. Mit den Stücken „Romeo und Julia“ (2003), „Viel Lärm um Nichts“ (2012) und „Die lustigen Weiber von Windsor“ (2015) fand der Hofberg Gefallen an William Shakespeare und hält ihm mit der Rückkehr von „Romeo und Julia“ im aktuellen Theatersommer wieder die Treue.

Neue Technik für die Schiltberger Bühne

1996 wurde die Bühnenanlage mit dem Bau des Technikturms, in dem sowohl die Licht- als auch die Tontechnik beherbergt ist, vervollständigt. Erstmals in der jetzigen Saison kommt die neue Lichttechnik zum Einsatz, da in der Coronapause auf LED-Technik umgestellt wurde. Der Verein versucht laut Weiß, für alle Mitglieder, vom Kind bis zum Rentner, attraktiv zu sein. So sind das Kerzenziehen im Advent und die Hofbergritter vom Verein nicht wegzudenken.

Feierten das 70-jährige Bestehen des Hofbergvereins in Schiltberg : Vorsitzende Angelika Weiß, der zweite Schiltberger Bürgermeister Xaver Breitsameter, der Schwertberger Bürgermeister Max Oberleitner und der Obmann der Aiserbühne, Gerhard Mayböck. Foto: Martina Hartl

Besondere Bedeutung hat die Partnerschaft zur Gemeinde Schwertberg: "Die Freundschaft wird insbesondere verstärkt durch die Aiserbühne. Ein Bericht im österreichischen Fernsehen über ein paar Verrückte, die in den Wald eine Theaterbühne bauen, war der Ausgangspunkt des Ganzen. Denn die Schwertberger taten dies zur selben Zeit wie wir. Sie fühlten sich angesprochen, verfolgten den Bericht genauer und erkannten sofort: 'Wir haben Seelenverwandte in Bayern gefunden!'", so Weiß. Schwertbergs Bürgermeister Max Oberleitner und der Obmann der Aiserbühne, Gerhard Mayböck, hoffen auf eine weitere lebendige Partnerschaft und Freundschaft. So hat man sich für 2024 schon für einen Gegenbesuch der Schiltberger in Schwertberg verabredet, wenn auf der Aiserbühne wieder gespielt wird.

Für den Hofberg geht es bis 22. Juli mit „Romeo und Julia“ weiter. Karten sind über den Link zu München Ticket auf der Homepage des Vereins www.hofberg-freilichttheater.de, im Vorverkaufsbüro (Bücherei Schiltberg) immer donnerstags von 19 Uhr bis 20 Uhr und an der Abendkasse erhältlich.