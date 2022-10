Im Baugebiet Rapperzell müssen Bauherren Zisternen bauen

Plus Der Bebauungsplan für das Baugebiet im Schiltberger Ortsteil Rapperzell ist fertig. Über die Entwässerung musste der Gemeinderat aber nochmals reden.

Der Bebauungsplan für das neue Baugebiet in Rapperzell ist rechtskräftig. "Die Ausschreibungen durch das Ingenieurbüro können eigentlich beginnen", verkündete Bürgermeister Peter Kellerer am Donnerstagabend im Schiltberger Gemeinderat mit Blick auf die Erschließung. Zuletzt musste das geplante Regenrückhaltebecken im Süden des Areals noch mal überdacht werden.