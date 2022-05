Im neuen Waldkindergarten fehlen nur noch die Kinder und das Personal

Plus Der neue Waldkindergarten in Schiltberg soll im September starten. Die Plätze sollen der Gemeinde Luft verschaffen, bis eine große Lösung gefunden ist.

Auf den aktuellen Stand in Sachen Waldkindergarten brachte der Schiltberger Bürgermeister Peter Kellerer den Gemeinderat: "Der Bauantrag ist gestellt, die Abholzung ist durchgeführt, die Pachtverträge stehen. Das Einzige, was noch fehlt, sind die Kinder und das Personal.“ Für das Personal hat das Kita-Zentrum St. Simpert Sorge zu tragen. Der Waldkindergarten soll zum neuen Kindergartenjahr im September seinen Betrieb aufnehmen.