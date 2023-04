Schiltberg

Immergrün-Schützen aus Schiltberg weihen endlich ihre Schießanlage ein

Zahlreich waren die Bürgerinnen und Bürger aus Schiltberg der Einladung der Immergrün-Schützen in das neu gestaltete Vereinsheim mit Schießanlage gefolgt.

Plus Lange mussten die Schiltberger Schützen auf die große Feier warten: Am Sonntag konnten sie schließlich ihre Schießanlage und die Vereinsstube einweihen.

Von Thomas Weinmüller

Seit Ende 2019 sind die neue Schießanlage und Vereinsstube der Immergrün-Schützen in Schiltberg schon in Betrieb. Doch wegen Corona konnte die Einweihungsfeier mit der Öffentlichkeit erst am vergangenen Sonntag stattfinden – für den Ersten Schützenmeister Alois Eberl ein sichtlich bewegender Moment. Rund 100 Gäste feierten bei der kirchlichen Einweihung mit anschließendem Weißwurstessen die neuen Räumlichkeiten.

Schützen sind seit mehr als 100 Jahren in den gleichen Räumlichkeiten

Nicht erst seit dem Umbau im Jahr 2019 gehen die Schützen ihrem Sport in diesen Räumlichkeiten nach. Tatsächlich waren sie seit der Gründung des Vereins im Jahr 1909 immer in diesem Haus ansässig. Hier war ehemals der Gasthof zur Post ansässig, der nach Aufgabe des Gastronomiebetriebs sukzessive in ein Bürgerhaus umgewandelt wurde. "Es war ein Glücksfall für unseren Verein, als im Jahr 2015 der damalige Gemeinderat unter der Führung des Altbürgermeisters Josef Schreier eine weitsichtige Entscheidung traf und dieses Gebäude erwarb", sagte Alois Eberl.

