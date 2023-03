Schiltberg

In der Raiffeisenstraße in Schiltberg gibt es ein Verkehrsproblem

Die Raiffeisenstraße, dorfeinwärts fotografiert. Die Grundstücksgrenzen reichen bis an die Straße. In einer engen Kurve mündet die Raiffeisenstraße in die Untere Ortsstraße.

Plus Die Anwohner schreiben der Gemeinde: Immer wieder kommt es an der Kreisstraße zu gefährlichen Situationen – insbesondere für Schulkinder.

„Die Verkehrssicherheit, insbesondere die Schulwegsicherheit, ist nicht gegeben“, so beschreiben die Anwohnenden der Raiffeisenstraße in einem gemeinsamen schriftlichen Antrag an die Gemeinde Schiltberg die aktuelle Verkehrssituation vor ihren Haustüren. Immer wieder käme es dort zu gefährlichen Ereignissen, vor allem für Fußgänger und Schulkinder. Die Raiffeisenstraße ist ein stark frequentierter Abschnitt der Kreisstraße. Die ist unübersichtlich und relativ eng ausgebaut.

