Schiltberg

Kindersicherheitstag der Landwirtschaft: Ein toter Winkel kann Leben kosten

Plus Für Kinder gibt es auf dem Hof allerlei Gefahren. Um auf diese aufmerksam zu machen, haben der BBV und die Berufsgenossenschaft nach Metzenried eingeladen.

Von Marina Wagenpfeil

Eigentlich kennen die Kinder von Patricia Steiger aus Stockensau das Leben in einem landwirtschaftlichen Betrieb, schließlich wachsen die beiden acht- und sechsjährigen Buben und das zweijährige Mädchen auf einem auf. Sie kennen auch die Gefahren, die lauern, wenn schwere Geräte unterwegs sind wie jetzt zur Erntezeit. "Die Kinder haben ein recht gutes Bewusstsein, aber zuletzt ist manchmal bisschen ein Schlendrian eingekehrt", sagt Steiger. Deshalb hat sie ihre beiden älteren Kinder beim Kindersicherheitstag des Bayerischen Bauernverbands (BBV) und der Berufsgenossenschaft angemeldet, der in diesem Jahr auf dem Hof der Familie Schmid in Metzenried (Gemeinde Schiltberg) stattgefunden hat. Insgesamt 65 Kinder aus dem ganzen Landkreis Aichach-Friedberg haben an dem Aktionstag teilgenommen.

Die Freiwilligen Feuerwehren Schiltberg und Ruppertszell erläutern den Kindern beim Kindersicherheitstag Brandschutzmaßnahmen. Foto: Marina Wagenpfeil

In zehn Jahren ist in Schwaben kein Kind in der Landwirtschaft gestorben

Wie viele Kinder in Unfälle in der Landwirtschaft verwickelt sind, dazu gibt es keine aktuellen Zahlen. Ältere Erhebungen der Unfallforschung der Versicherer aus den Jahren 2006 bis 2008 ergaben, dass Kinder von jedem fünften Unfall auf landwirtschaftlichen Anwesen betroffen sind. Diese verlaufen oft besonders folgenschwer: 50 Prozent der Getöteten in Betrieben sind laut dieser Erhebung Kinder. Für die Region Schwaben hat die Polizei in den vergangenen zehn Jahren keinen tödlichen Unfall mit Kindern bei landwirtschaftlichen Arbeiten erfasst. "Seit einigen Jahren gab es keinen mehr – zum Glück. Das war aber auch schon anders", sagt auch Michael Schenk von der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau. Außerdem gebe es immer wieder Unfälle mit Kindern.

