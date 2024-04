Knappes Ja für Betriebsleiterwohnung im Außenbereich

Ein Bauvorhaben am Ortsrand von Gundertshausen führt im Gemeinderat Schiltberg zu einer Diskussion. Obwohl es einige Bedenken gibt, stimmt der Rat zu.

Beim Thema Bauanträge führte in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Schiltberg lediglich der Antrag auf Erlass einer Einbeziehungssatzung am Ortsrand von Gundertshausen zu Diskussionen unter den Ratsmitgliedern. Ein Bauherr will dort eine Betriebsleiterwohnung bauen.

Im Moment ist das Gebiet nur für landwirtschaftliche Nutzung ausgewiesen und eine Erschließung daher weder vorgesehen noch gesichert. Zudem befindet sich die Fläche im Landesschutzgebiet „Weilachtal“. Bürgermeister Peter Kellerer schlug daher seinen Ratskollegen vor, den Antrag abzulehnen. Er könne sich zwar gut vorstellen, dass hier später mal ein Baugebiet entstehen könnte, da diese Südlage guten Zuspruch finden könnte. Dafür müsste dann aber auch genügend Nachfrage da sein. Albert Wagner und Felix Fresia schlugen vor, die Erschließung mit dem Landratsamt vorab zu besprechen. Tobias Weinhardt stand dem Antrag eher negativ gegenüber, da das vorgesehene Grundstück nicht in unmittelbarer Nähe der Straße liegt, sondern im Inneren eines Ackers erschlossen werden müsste. Trotz Bedenken des Bürgermeisters und einiger Ratsmitglieder wurde der Antrag mit 7:6 Stimmen angenommen.

Mehrfamilienhaus fügt sich nicht ein

Nein zu Mehrfamilienhaus: Einstimmig abgelehnt wurde dagegen eine Bauvoranfrage für ein Mehrfamilienhauses mit vier Wohneinheiten in der Oberen Ortsstraße 19a in Schiltberg. Bereits im Januar war das gemeindliche Einvernehmen nicht erteilt worden. Obwohl die Stockwerke mittlerweile von drei auf zwei reduziert wurden, war der Rat der Meinung, das Objekt füge sich immer noch nicht in die Umgebung ein. Dazu fehlen weiterhin der erforderliche Kinderspielplatz und ausreichend Stellplätze.

Einstimmiges Ja: Keinerlei Diskussionen gab es über Bauanträge für einen Carport in der Hauptstraße in Rapperzell und ein Einfamilienhaus in der Keltenstraße in Schiltberg. Das Einvernehmen wurde einstimmig erteilt.

Vereinbarung mit dem Landkreis

Vereinbarung für Radweg: Mit dem Landkreis Aichach-Friedberg wurde eine Vereinbarung ausgearbeitet für den Neubau eines Geh- und Radweges zwischen Rapperzell und Kühbach. Auch dieser stimmte der Gemeinderat einstimmig zu.

Feld- und Waldweg wird Ortsstraße: Da die Erschließungsarbeiten im Baugebiet Rapperzell „Östlich der Bergstraße“ nun abgeschlossen sind, wird eine Teilstrecke des öffentlich gewidmeten Feld- und Waldweges nun zu einer Ortsstraße aufgewertet. Drei zusätzliche Verkehrsschilder müssen aufgestellt werden. Beidem stimmte der Rat einstimmig zu. .

Heimat-Erlebnistag am Budelberg

Heimat-Erlebnistag am 5. Mai: Zum Schluss wies Bürgermeister Peter Kellerer auf ein Infoblatt zum Heimat-Erlebnistag am 5. Mai hin. Ratsmitglied Michael Schmidberger bietet eine Besichtigung und Infoveranstaltung am Budelberg an. Treffpunkt in Holzhausen ist um 13 Uhr. Mit Unterbrechungen, Besichtigungen und Vorträgen dauert die Veranstaltung ein bis zwei Stunden. Die Wegstrecke ist rund 1,5 Kilometer lang und für Kinderwagen nicht geeignet, da sie teilweise über unbefestigte Waldwege führt. Bei schlechtem, regnerischem Wetter fällt die Veranstaltung aus. Parkplätze sind am Ausgangsort vorhanden. (twe)