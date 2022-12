Kulinarisches und Kultur zum Jahresausklang

Die Gemeinde Schiltberg lässt das Jahr besinnlich im Bürgerhaus ausklingen. Das ist mit neuen Pächtern seit Kurzem wieder geöffnet.

Ein turbulentes Jahr fand einen besinnlichen Abschluss für die Mitglieder der Schiltberger Gemeindeverwaltung. Rund 70 Personen waren zur Gemeinde-Weihnachtsfeier im Bürgerhaus in Schiltberg eingeladen, das seit Kurzem wieder neue Wirtsleute hat. Bürgermeister Peter Kellerer bedankte sich bei allen Gästen für ihr großes Engagement für die Holzlandgemeinde.

„Wir lassen es uns heute gut gehen, ihr habt euch die Weihnachtsfeier wirklich verdient“, sagte der Bürgermeister und leitete über zum besinnlichen Teil. Dieser wurde von den Kühnhauser Klappstia gestaltet. Mit einem Programm aus Liedern und Geschichten in bayrischer Mundart übten die drei Künstlerinnen zuweilen humorvolle Kritik an der Schnelllebigkeit der Gesellschaft. Ihren Abschluss fanden die Kühnhauser Klappstia mit einer stimmgewaltigen Interpretation von Hubert von Goiserns „Heast as net“.

Neue Wirtsleute im Bürgerhaus: Bürgermeister Peter Kellerer (links) begrüßte offiziell die neuen Pächter Bettina und Thomas Lechner. Foto: Sabrina Rauscher

Die neuen Pächter der Gaststätte im Bürgerhaus, Thomas und Bettina Lechner, verköstigten einstweilen ihre Gäste mit einem Dreigangmenü. Bereits seit Mitte November bewirtschaftet das Ehepaar aus Höfarten das Lokal, welches immer donnerstags und freitags ab 19 Uhr für seine Gäste geöffnet hat.