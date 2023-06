Motorradfahrer stürzt bei Schiltberg: mittelschwer verletzt

Ein Motorradfahrer kommt zwischen dem Schiltberger Ortsteil Aufhausen und Thalhausen in einer Kurve ins Schlingern und stürzt. Der Rettungsdienst bringt ihn ins Krankenhaus.

Ein Motorradfahrer hat bei einem Unfall am Sonntagnachmittag im Gemeindegebiet Schiltberg mittelschwere Verletzungen erlitten.

Wie die Polizei berichtet, war der 28-Jährige gegen 14.30 Uhr auf der Kreisstraße AIC3 zwischen dem Schiltberger Ortsteil Aufhausen und Thalhausen (Markt Altomünster im Kreis Dachau) unterwegs. Kurz vor der Landkreisgrenze kam die Kawasaki beim Bremsen in einer Linkskurve ins Schlingern und der Fahrer verlor die Kontrolle über sein Motorrad, so die Polizei. Dadurch geriet die Maschine nach rechts von der Fahrbahn ab und der 28-Jährige stürzte in einem angrenzenden Acker.

Am Motorrad entsteht nur leichter Sachschaden

Durch den Sturz zog sich der Motorradfahrer mittelschwere Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Am Motorrad entstand durch den Sturz nur ein leichter Sachschaden. (bac)