Schiltberg

vor 35 Min.

Neue Plätze für Kinder: Schiltberg bekommt einen Waldkindergarten

Plus Der Schiltberger Gemeinderat entscheidet sich einstimmig für eine Waldkindergartengruppe. Schon zum kommenden Kindergartenjahr könnte es losgehen.

Von Sabrina Rauscher

Ein Projekt, für das sich der kürzlich gestorbene Schiltberger Bürgermeister Fabian Streit einsetzte, wird nun Realität. Die Holzlandgemeinde bekommt einen Waldkindergarten. Hierfür hat sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig ausgesprochen. "Die Probleme sind bekannt", schnitt der Zweite Bürgermeister Peter Kellerer das Thema an. Die Kinderbetreuung ist in Schiltberg ein Dauerbrenner.

