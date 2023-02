Pauschalbezuschussung für Feuerwehren ist hinfällig und fällt zukünftig weg

Die vier Vereine der Ortsfeuerwehren aus Schiltberg, Allenberg, Ruppertszell und Rapperzell müssen künftig auf ihre jährliche Pauschalbezuschussung verzichten.

40 Jahre ist die Regelung alt. Der Schiltberger Gemeinderat hatte damals festgelegt, dass die Feuerwehrvereine aus Allenberg, Rapperzell und Ruppertszell mit einem Unkostenbeitrag von 153 Euro und der Feuerwehrverein Schiltberg mit einem Betrag von 205 Euro jährlich bezuschusst werden. Gedacht war die Summe, um Verpflegungskosten bei Veranstaltungen wie den Leistungsabzeichen zu decken. Diese Regelung hat der Gemeinderat nun gekippt.

Gemeinde Schiltberg begleicht die Kosten ohnehin

"Jetzt wird eh schon alles bezahlt", erklärt der Zweite Bürgermeister Xaver Breitsameter. Neben den fest angesetzten 10.000 Euro Materialkosten im Haushaltsetat der Holzlandgemeinde werden schon seit Jahren auch die Verpflegungskosten direkt aus der Gemeindekasse beglichen. Ein zusätzlicher Zuschuss ist somit eigentlich überflüssig.

Bürgermeister Peter Kellerer hat daher schon im Vorfeld der Sitzung mit den zuständigen Kommandanten der Feuerwehren Kontakt aufgenommen. "Die Kommandanten sehen das genauso und sind damit einverstanden", berichtet Breitsameter. Im Gegenzug setze die Gemeinde bei den Materialkosten auch nicht immer gleich den Rotstift an, so das stellvertretende Gemeindeoberhaupt. Allein für den nächsten Haushalt sind statt 10.000 nun 15.000 Euro eingeplant und für die Erneuerung der Schutzanzüge in den nächsten Jahren wird mit Kosten in Höhe von rund 100.000 Euro zu rechnen sein.