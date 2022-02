Für Bürgermeister-Amt in Schiltberg gibt es einen ersten Kandidaten

Plus Nach dem plötzlichen Tod von Bürgermeister Fabian Streit wird am 10. April ein neuer Bürgermeister gewählt. Jetzt erklärt sich der erste Kandidat bereit.

Die Betroffenheit über den plötzlichen Tod von Schiltbergs Bürgermeister Fabian Streit im Dezember ist nach wie vor groß. Trotzdem muss es weitergehen in der Holzlandgemeinde. Die Zeit drängt: am 10. April findet die Wahl des neuen Bürgermeisters oder der Bürgermeisterin statt. Der Termin, den der Schiltberger Gemeinderat beschlossen hat, wurde mittlerweile von der Rechtsaufsichtsbehörde des Landratsamtes Aichach-Friedberg festgesetzt.