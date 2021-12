Ihr Homeoffice ist ein Kräuterhütterl in Rapperzell

Plus Beate Löw-Weinlein muss ihr Hütterl auf dem Friedberger Weihnachtsmarkt schließen, ohne ein Gramm Gewürz verkauft zu haben. Daheim sorgt sie für Ersatz.

Wenn Beate Löw-Weinlein lachend von ihrer Zeit im "Homeoffice" berichtet, dann beschreibt sie damit nicht etwa einen Laptop auf dem Küchentisch. Das Homeoffice der 60-Jährigen ist ein "Hütterl", wie sie es liebevoll nennt – und das steht im Schiltberger Ortsteil Rapperzell. Statt Laptop und Smartphone ist das Homeoffice von Löw-Weinlein üppig gefüllt mit Gewürzen, Tees und Kräutern. Nur für Rapperzell gemacht ist die Holzhütte eigentlich nicht.