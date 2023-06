Rund 1000 Wanderfreunde schnüren die Wanderstiefel

Plus Die Wanderfreunde Ruppertszell veranstalten in dem Schiltberger Ortsteil ihre 52. Internationale Waldwanderung. Manche Teilnehmer kommen immer wieder.

Die Wanderfreunde Ruppertszell richteten am Samstag und Sonntag ihre 52. Internationale Waldwanderung aus. Start und Ziel war erneut am Heim der Vereine. Dort war der Startpunkt für zwei Routen: sechs und zehn Kilometer. Rund 1000 Frauen, Männer, Jugendliche und Kinder kamen bei strahlend blauem Himmel, um die Strecken unter die Sohle zu nehmen.

Zweifelsohne, das Wandern boomt. Nach Angaben des Deutschen Wanderverbandes wandert fast die Hälfte der Bundesbürgerinnen und Bundesbürger regelmäßig durch Berge, Wald und Wiesen. Wandern wird dabei als Mischung aus Entspannung, Fitness, Naturerleben und Geselligkeit angesehen. Dieses Freizeitvergnügen zu Fuß konnte man am Wochenende im Holzland hautnah erleben. Dabei präsentierte sich die Natur in ihrer ganzen Pracht. Und auch für den Veranstalter gab es keinen Grund zu klagen, zumal auch das Wetter bestens mitspielte.