Schiltberg-App für Smartphones wird gut genutzt

Die Bürger-App der Gemeinde Schiltberg ist schon rund 1800 mal heruntergeladen worden.

Rund 1800 mal ist die neue Schiltberger Bürger-App seit ihrem Start im September bereits heruntergeladen worden. Das berichtete die dritte Bürgermeisterin Sandra Schmid im Schiltberger Gemeinderat. „Und 79 Prozent davon nutzen die App mindestens einmal in drei Tagen, das wären umgerechnet 1435 Personen“, erklärte Schmid und zeigte sich mit dem Ergebnis ganz zufrieden.

Ein bisschen mehr Vereinsnutzung wäre laut Sandra Schmid noch gut, weil man hier die Bürger viel schneller erreichen könne als nur über die Gemeindetafel oder das "Schwarze Brett".

Verkehrszählung in Schiltberg: Von 12. bis 23. September fand in der Oberen Ortsstraße in Schiltberg eine Verkehrszählung statt. Dafür hatte sich die Gemeinde die Topo-Box des Marktes Kühbach ausgeliehen und auf Höhe der Einmündung in den Lerchenweg aufgestellt. Fast 23.000 Fahrzeuge passierten in diesen zwölf Tagen das unauffällige graue Kästchen. Erfreulicherweise konnten dabei nur wenige Verkehrssünder ausgemacht werden, wurde im Gemeinderat berichtet. Zirka 50 Prozent hielten sich an die vorgegebene Geschwindigkeit von 50 Stundenkilometern Höchstgeschwindigkeit. Immerhin 91 Prozent fuhren langsamer als 60 Stundenkilometer.

Rechnungsprüfung für das Jahr 2021: Unter Leitung von Sandra Schmid hat Ende September der Rechnungsprüfungsausschuss getagt und das Rechnungsjahr 2021 in die Mangel genommen. Laut Schmid wurden hierbei keine Unregelmäßigkeiten festgestellt. Die dritte Bürgermeisterin sprach ein Lob für die Arbeit des neuen Kämmerers Bernd Bitzl aus.

Die Jahresrechnung 2021 wurde mit einem Gesamthaushalt in Höhe von 5,9 Millionen abgeschlossen, welcher sich aus dem Verwaltungshaushalt in Höhe von 3,8 Millionen und den Vermögenshaushalt in Höhe von 2,1 Millionen zusammensetzt. (AZ)