Schiltberg

vor 19 Min.

Schiltberg erhöht die Grund- und Gewerbesteuern moderat

Plus Durch die Anhebung der Sätze nimmt die Kommune 45.000 Euro mehr ein. Das können nicht alle Räte mittragen.

Von Sabrina Rauscher Artikel anhören Shape

Grundbesitzer und Firmen müssen in Schiltberg künftig tiefer in die Tasche greifen. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich eine Erhöhung der Grund- und Gewerbesteuersätze beschlossen. Grundlage dafür war die anstehende Verabschiedung des Haushaltsplanes 2023.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen