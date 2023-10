Schiltberg

Schiltberg hält an Windenergieflächen fest

Plus Gemeinderat fasst finalen Feststellungsbeschluss für eine 66 Hektar große Windenergiefläche im Forst westlich des Ortsteils Kühnhausen.

Von Sabrina Rauscher

„Es kann nun eigentlich der Feststellungsbeschluss gefasst werden und dann geht die sechste Änderung des Flächennutzungsplans zur Genehmigung ans Landratsamt“, so fasste Landschaftsarchitekt Hans Brugger die Schritte hin zur Windenergie in der Gemeinde Schiltberg zusammen. Die Holzlandgemeinde möchte ein 66 Hektar großes Waldgebiet westlich des Ortsteils Kühnhausen als Konzentrationsfläche für Windräder ausweisen.

Die Gemeinde Schiltberg weist eine Konzentrationsfläche für Windkraft aus. Sie liegt zwischen dem Kernort und dem kleinen Ortsteil Kühnhausen. Foto: Entwurf: Büro Brugger Landschaftsarchitekten

Zuvor war noch mal für vier Wochen die Öffentlichkeit am Planentwurf beteiligt worden. „Die eingegangenen Stellungnahmen sind relativ überschaubar“, so Brugger in der Gemeinderatssitzung. Regierung von Schwaben und Landratsamt wiesen noch mal auf den Artenschutz hin. Planer Brugger berichtete, dass zwischenzeitlich bayernweit entsprechende Gebiete nach kollisionsgefährdeten Vogel- und Fledermausarten untersucht wurden. In der Gemeinde liege aber kein Dichtegebiet für diese Tierarten vor. Eine artenschutzrechtliche Prüfung ist daher nicht vonnöten.

