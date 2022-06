Schiltberg muss eine halbe Million Euro in die Kläranlage investieren

Plus Auch deshalb benötigt Schiltberg einen Kredit von rund 900.000 Euro. Doch die Gemeinde erwartet bald Einnahmen durch Baugebiete.

"Die Schulden werden mehr, aber wir haben auch mehr gebaut", stimmte Schiltbergs zweiter Bürgermeister Xaver Breitsameter die Mitglieder des Gemeinderates auf die Verabschiedung des Haushaltsplanes 2022 ein. Breitsameter leitete die Gemeinderatssitzung am Donnerstag stellvertretend für den erkrankten Bürgermeister Peter Kellerer.