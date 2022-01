Schiltberg

17:30 Uhr

Schiltberg wählt Nachfolger für verstorbenen Bürgermeister Streit im April

In Schiltberg muss der Bürgermeister neu gewählt werden. Der Termin ist am Sonntag, 10. April.

Plus Laut Gemeindewahlrecht müsste der Termin eigentlich noch im März sein. Warum das Landratsamt nach dem überraschenden Tod des Amtsinhabers einen späteren Termin zulässt.

Von Sabrina Rauscher

Fabian Streits Platz am Kopfende des Sitzungssaales in Schiltberg blieb am Donnerstagabend zur Gemeinderatssitzung leer. Ein Bild des einen Tag vor Heiligabend völlig überraschend verstorbenen Bürgermeisters hatte man stattdessen aufgestellt und dazu ein kleines Blumenbukett und eine brennende Kerze. In der Sitzung gedachten die Gemeinderäte dem 55-Jährigen und mussten die Weichen für die Neuwahl stellen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen