Schiltberg weist Flächen für Windkraft aus

Plus Weil es in der Gemeinde Schiltberg viele Weiler gibt, will der Gemeinderat sich sein Mitspracherecht bei möglichen Standorten sichern.

Von Sabrina Rauscher

Die Gemeinde Schiltberg möchte selbst Flächen für Windenergie ausweisen. Das wurde in der Sondersitzung des Gemeinderates am Montagabend beschlossen. Die Schiltberger gehen damit einen anderen Weg als viele andere Kommunen, die sich entschieden haben, nicht zu intervenieren und somit die Planung an den regionalen Planungsverband abgegeben haben. Für die Gemeinde Schiltberg bedeutet dies Kosten für die Änderung des Flächennutzungsplanes, aber die Schiltberger wollen bei der Planung und somit bei den Standorten für Windräder Mitspracherecht, wie es in der Sitzung hieß.

