Schiltberger Feuerwehren brauchen mehr Ausrüstung

Plus Für Beschaffungen für die Feuerwehren in Schiltberg, Ruppertszell, Rapperzell und Allenberg ist heuer mehr Geld nötig. Der Kreisbrandmeister erklärt, warum.

Deutlich tiefer in die Tasche greifen muss die Gemeinde Schiltberg in diesem Jahr bei den jährlichen Beschaffungsmaßnahmen für die vier Ortsfeuerwehren Schiltberg, Ruppertszell, Allenberg und Rapperzell. Normalerweise sind hier immer maximal 10.000 Euro im Haushalt vorgesehen. Die Kosten belaufen sich nun aber auf fast 20.000 Euro. Die Gründe dafür erklärte im Gemeinderat Schiltberg Ratsmitglied und Kreisbrandmeister Stefan Schmid.