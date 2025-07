Schiltberger Hofbergjugend begeistert mit Zirkusshow

Im Rahmen des Pfarrfestes in Schiltberg konnten die Talente der Hofbergjugend rund 100 Zuschauer mit ihren Kunststücken begeistern. In der circa 30-minütigen Show wurden unter anderem sportliche Artistik, echte Magie, lustige Einlagen, eine mitreißende Tanzchoreographie und sogar wilde Löwen gezeigt. Seit März proben die fleißigen Jungdarsteller an ihren Shows und freuen sich darauf, diese an den Historischen Markttagen in Inchenhofen am kommenden Wochenende nochmals zum Besten zu geben.

Rund 20 fleißige Nachwuchstalente sind zu bestaunen. Foto: Doris Rieblinger

