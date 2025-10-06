Icon Menü
Schiltberg: Schiltberger Hofbergjugend besucht die Harburg

Schiltberg

Schiltberger Hofbergjugend besucht die Harburg

Vor dem St. Martinsspiel machen die jungen Schauspieler noch einen Ausflug.
Von Manuela Balleis für Hofberg-Freilichttheaterverein Schiltberg e.V.
    • |
    • |
    • |
    Vom rauhen Wetter ließ sich die Hofbergjugend nicht aufhalten.
    Vom rauhen Wetter ließ sich die Hofbergjugend nicht aufhalten. Foto: Manuela Balleis

    Bevor die Schiltberger Hofbergjugend sich zur ersten Besprechung des diesjährigen St. Martins-Stücks traf, wurde die Harburg unsicher gemacht. 17 Kinder und vier Betreuer durften eine interessante Führung genießen und bestaunten bei windigem Wetter eine der größten, ältesten und am besten erhaltene Burganlagen Süddeutschlands. Auf dem Rückweg mit dem dafür extra engagierten Bus wurde zur Stärkung noch eingekehrt. Nun können sich die Mitglieder der Hofbergjugend motiviert dem diesjährigen St. Martinsspiel zuwenden, worauf sich alle schon sehr freuen. Es findet am Dienstag, 11. November, um 18 Uhr auf der Hofbergbühne in Schiltberg statt, Dauer etwa 15 Minuten. Der Laternenumzug startet um 17.30 Uhr am Maibaum in Schiltberg.

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

