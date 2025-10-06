Schiltberger Hofbergjugend besucht die Harburg

Bevor die Schiltberger Hofbergjugend sich zur ersten Besprechung des diesjährigen St. Martins-Stücks traf, wurde die Harburg unsicher gemacht. 17 Kinder und vier Betreuer durften eine interessante Führung genießen und bestaunten bei windigem Wetter eine der größten, ältesten und am besten erhaltene Burganlagen Süddeutschlands. Auf dem Rückweg mit dem dafür extra engagierten Bus wurde zur Stärkung noch eingekehrt. Nun können sich die Mitglieder der Hofbergjugend motiviert dem diesjährigen St. Martinsspiel zuwenden, worauf sich alle schon sehr freuen. Es findet am Dienstag, 11. November, um 18 Uhr auf der Hofbergbühne in Schiltberg statt, Dauer etwa 15 Minuten. Der Laternenumzug startet um 17.30 Uhr am Maibaum in Schiltberg.

