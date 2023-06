Schiltberg

vor 18 Min.

Schiltberger Kirche ist jetzt 250 Jahre alt

Die Schiltberger Pfarrkirche Maria Magdalena begeht heuer ihr 250. Weihejubiläum. Kreisheimatpfleger Michael Schmidberger hat es sich zur Aufgabe gemacht, umfangreiche Recherchen zur Geschichte und Kunstgeschichte anzustellen. Die Ergebnisse gab er im Rahmen einer Kirchenführung an die Interessierten weiter.

Plus Zum Weihejubiläum der Schiltberger Pfarrkirche Maria Magdalena führt Kreisheimatpfleger Michael Schmidberger durch das Gotteshaus. Er kennt ihre Besonderheiten.

Von Xaver Ostermayr Artikel anhören Shape

Die Schiltberger Pfarrkirche Maria Magdalena wurde vor 250 Jahren fertiggestellt und geweiht. Die prächtige ehemalige Deutschordenspfarrkirche an der Oberen Ortsstraße steht samt Friedhof auf dem Kirchbergl, wie der Volksmund den Hügel früher nannte. Kreisheimatpfleger Michael Schmidberger hatte am ersten bayerischen „Heimat.Erlebnistag“ zwei Kirchenführungen angeboten. Knapp 40 Interessierte waren gekommen, um die Kirche und die dazugehörige Geschichte im Jahr des 250. Weihejubiläums näher kennenzulernen.

Nachdem Schmidberger auf die topografische Lage und den Schutz des Dorfes mit seiner Kirche eingegangen war, referierte er über die Geschichte der Pfarrei und der Kirche. „Als Kaiser hat Ludwig der Bayer dem Deutschen Ritterorden in Blumenthal diese Kirche hier in Schiltberg geschenkt“, sagte Schmidberger zur Übergabe im Jahr 1339. Der Sitz des Großmeisters des Deutschen Ordens war Marienburg in Ostpreußen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen