Schiltberger nominieren Peter Kellerer für die Bürgermeisterwahl

Plus Der Zweite Bürgermeister Peter Kellerer wird in Schiltberg einstimmig zum Bürgermeisterkandidaten nominiert. Er wünscht sich Kontinuität, hat aber auch einige Ideen.

Von Sabrina Rauscher

Peter Kellerer ist Kandidat für die Bürgermeisterwahl in Schiltberg am Sonntag, 10. April. Bei der Nominierungsversammlung am Donnerstagabend in der Mehrzweckhalle in Schiltberg wurde der Zweite Bürgermeister, der sich in der vergangenen Woche zur Kandidatur bereit erklärt hat, von den 59 Anwesenden einstimmig nominiert.

