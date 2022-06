Schiltberger Realschullehrerin veröffentlicht ihr erstes Kinderbuch

Plus Maria Fest hat ein Kinderbuch geschrieben und illustriert. Die Idee hat sie mit ihren Söhnen entwickelt. Sie dreht sich um die Eisbachwelle in München.

Geschrieben hat sie das Buch für ihre Söhne. Und die haben fleißig eigene Ideen beigesteuert. Nun ist es geschafft: Die Schiltberger Realschullehrerin Maria Fest hat ihr erstes Buch veröffentlicht. Drei Jahre nach der ersten Idee ist ein Kinderbuch für Vor- und Grundschulkinder entstanden mit dem Titel "Zwei Schmeichis gehen surfen". Dabei geht es um die berühmte Eisbachwelle in München.