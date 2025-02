Schützen gratulieren ihrer „Kaupp-Wirtin“ zum 90. Geburtstag

Bei guter Gesundheit und bester Stimmung feierte Berta Kaupp, Ehrenmitglied des Schiltberger Schützenvereins Immergrün, in einer großen und frohgelaunten Verwandtschaftsrunde ihren 90. Geburtstag. Als frühere „Kaupp-Wirtin im Schiltberger Immergrün-Vereinslokal“ war sie dem Schützenverein immer eine sehr freundliche und äußerst entgegenkommende Gastwirtin. Viele lustige und ereignisreiche Zeiten durften die Schützen in „ihrer Kauppwirtschaft“ erleben. In der Schießsaison 1968/69 gelang der Wirtin sogar der Glückstreffer zur Immergrün-Schützenkönigin. Bei der 100-Jahrfeier des Vereins im Jahre 2009 wurde sie mit dem „Goldenen Vereinsabzeichen“ geehrt sowie zum „Immergrün-Ehrenmitglied“ ernannt.

