So kriminell kann Mode sein - Coletta Coi präsentiert neues Buch

Birgit Schubert schreibt unter dem Pseudonym Coletta Coi. Die pensionierte Lehrerin aus Schiltberg hat einen neuen Krimi herausgebracht. Er dreht sich um Mode.

Sie verknüpft ernste aktuelle Themen und Gesellschaftskritik mit Spannung. Das sind die Zutaten, aus denen die Bücher von Coletta Coi bestehen. Hinter dem Pseudonym Coletta Coi verbirgt sich Birgit Schubert aus Schiltberg, eine pensionierte Lehrerin, deren Hobby es ist, Bücher zu schreiben. Nun präsentiert Schubert einen neuen Krimi. Er dreht sich um kriminelle Machenschaften in der Modebranche.

Birgit Schubert am "Tatort": An diesem Schreibtisch verfasst sie unter dem Pseudonym Coletta Coi bevorzugt Sozio-Thriller. Ihre Buchtitel sind im Hintergrund zu sehen. Foto: Schubert (Archivbild)

Die Autorin von "Hexenjagd im Wittelsbacher Land" lässt in ihrem neuen Werk "Mode, Gier und Eifersucht" noch einmal Hauptkommissarin Dünkel-Waldmann ermitteln. Sie stößt in ihrem zweiten Fall auf eine Mauer des Schweigens. Schubert nimmt in dem Krimi die dunklen Geheimnisse chinesischer Textilfabriken unter die Lupe in Zeiten, in denen die "schnelle Mode" den Takt in der Textilbranche vorgibt.

Birgit Schubert packt als Coletta Coi Themen an, die sie beschäftigen

Schubert ist es wichtig, ihren Werken einen wahren Kern zugrunde zu legen. Sie packt Themen an, die sie selbst beschäftigen. So hat sie auf diese Weise unter anderem bereits Organspende und den Einsatz von Robotern in der Pflege thematisiert. Diesmal beleuchtet die gelernte Pädagogin das Milliardengeschäft Mode, bei dem jedes Jahr Tonnen von Kleidung vernichtet werden.

"Mode, Gier und Eifersucht" dreht sich um illegal beschäftigte Asiaten, die ausgebeutet werden, und um einen Privatdetektiv, der sich bei seiner Recherche fast selbst in den Abgrund stürzt. Er offenbart sich als Zeuge einer kriminellen Handlung, in die er selbst tief verstrickt ist. Für Hauptkommissarin Dünkel-Waldmann gestalten sich die Ermittlungen äußerst schwierig. Denn die chinesische Mafia hat ihre Finger im Spiel.

Info "Mode, Gier und Eifersucht" von Coletta Coi, Seemann Publishing, 187 Seiten, ISBN-13:‎ 979-8860374300; 12,90 Euro.

