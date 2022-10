Tödlicher Unfall bei Allenberg: Prozess um Fahrerflucht beginnt heute

Nach einem tödlichen Unfall bei Allenberg startet heute der Prozess vor dem Augsburger Amtsgericht. Der Vorwurf ist Fahrerflucht – zuvor war von fahrlässiger Tötung die Rede.

Nach dem tödlichen Unfall zwischen Höfarten und Allenberg (Gemeinde Schiltberg) im Landkreis Aichach-Friedberg, bei dem eine 23 Jahre alte Frau ums Leben gekommen ist, startet am heutigen Montag der Prozess vor dem Amtsgericht Augsburg gegen den Fahrer und seinen Beifahrer wegen Fahrerflucht. Zunächst war die Staatsanwaltschaft vom Tatbestand der fahrlässigen Tötung ausgegangen, allerdings konnte sich dieser Punkt nicht halten: "Der Unfall war nach dem Ergebnis des unfallanalytischen Gutachtens in einer der nicht unwahrscheinlichen Konstellationen unvermeidbar", erklärt die Pressestelle der Staatsanwaltschaft auf Nachfrage. Seit Mittwoch, 17. August, ist der Unfallfahrer deshalb wieder auf freiem Fuß – zuvor saß er in Untersuchungshaft. Das bestätigt der Anwalt des 29-Jährigen, Werner Ruisinger, der noch etwas genauer auf das unfallanalytische Gutachten eingeht.

Unfall bei Allenberg: Zulässige Höchstgeschwindigkeit nicht überschritten

In der Nacht von Karfreitag auf Karsamstag waren der Autofahrer und sein 28 Jahre alter Bruder, beide aus dem Landkreis Freising, auf der Kreisstraße 2 von Allenberg kommend in Richtung Höfarten unterwegs. Kurz hinter Allenberg kam es zu einem Zusammenstoß mit der 23 Jahre alten Fußgängerin aus der Gemeinde Gachenbach (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen). Durch die Wucht des Aufpralls wurde sie auf den Radweg geschleudert und war laut Obduktion sofort tot. Passanten fanden sie gegen 0.50 Uhr. Der Unfall sorgte weit über die Orts- und Landkreisgrenzen hinaus für Bestürzung. Die beiden Brüder fuhren davon und stellten sich erst am Mittwoch darauf bei einer Polizeidienststelle in Baden-Württemberg. Damit kamen sie einer Festnahme zuvor, die bereits vorbereitet wurde.

Wie Werner Ruisinger erklärt, habe das unfallanalytische Gutachten unter anderem ergeben, dass der Autofahrer die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 100 Stundenkilometern nicht überschritten hatte. "Der Unfallhergang wurde so gut wie möglich rekonstruiert", erklärt der Anwalt. Die Staatsanwaltschaft habe daraufhin den Vorwurf der fahrlässigen Tötung fallen gelassen, der Haftbefehl wurde außer Vollzug gesetzt und der 29-Jährige aus der U-Haft entlassen. Ruisinger sagt: "Die Haft hat meinen Mandanten tief beeindruckt." Es tue ihm unendlich leid, was passiert ist. "Er weiß, dass er einen großen Fehler gemacht hat, sich vom Unfallort zu entfernen." Er sei in der Situation in Panik verfallen.

Was bleibt, ist der Vorwurf der Fahrerflucht. Deshalb ist kürzlich am Amtsgericht Augsburg eine Anklageschrift wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingegangen - nach Angaben der Pressestelle des Amtsgerichts auch gegen den Beifahrer, den 28 Jahre alten Bruder des Fahrers. Er wurde bereits Ende Mai aus der Untersuchungshaft entlassen. Beide Verfahren werden ab dem heutigen Montag zusammen verhandelt.

Lesen Sie dazu auch