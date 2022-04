Tödlicher Unfall in Allenberg: Wie verarbeiten Einsatzkräfte solche Vorfälle?

Plus Nach dem Tod einer 23-Jährigen und der Flucht des Fahrers ist die Bestürzung in Aichach-Friedberg groß. Für die Freiwillige Feuerwehr war es kein leichter Einsatz.

Nach dem Autounfall auf der Kreisstraße zwischen Allenberg und Höfarten (Gemeinde Schiltberg), bei dem eine 23 Jahre alte Frau aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen gestorben ist, laufen die Ermittlungen der Polizei weiter. Der Unfallverursacher, der die junge Frau angefahren hatte und danach geflüchtet war, wurde bislang nicht gefunden. Unklar ist außerdem, ob die Frau versehentlich oder absichtlich angefahren wurde. Mit weiteren Informationen hält sich die Polizei aber zurück – aus "ermittlungstaktischen Gründen", wie Michael Jakob, Leiter der Polizeiinspektion Aichach, mitteilt. "Wir wollen zum momentanen Zeitpunkt die Ermittlungen nicht gefährden", erklärt Jakob gegenüber unserer Redaktion.