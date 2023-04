Unfall in Aufhausen: 18-jähriger Paketlieferant fährt gegen Baum

Im Schiltberger Ortsteil Aufhausen kommt es am Dienstag zu einem Unfall. Dabei kommt ein 18-jähriger Paketfahrer von der Straße ab und prallt gegen einen Baum.

Ein 18-jähriger Paketlieferant ist am frühen Dienstagabend mit seinem Kleintransporter im Schiltberger Ortsteil Aufhausen gegen einen Baum gefahren. Der Unfall ereignete sich gegen 18.15 Uhr.

Der junge Mann war von Bergen kommend in Richtung Aufhausen unterwegs. Wie die Polizei mitteilte, kam er am Ortseingang von Aufhausen aus Unachtsamkeit nach links von der Straße ab und prallte gegen den Baum am Straßenrand. Durch die Wucht des Aufpralls lösten die Airbags in dem Kleintransporter aus. Der 18-Jährige überstand den Unfall unverletzt.

Kleintransporter muss nach Unfall in Aufhausen abgeschleppt werden

Am Kleintransporter wurde die komplette Front eingedrückt. Er musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich laut ersten Schätzungen auf einen mittleren vierstelligen Betrag. (nsi)