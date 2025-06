Uroma Anna Rieblinger feiert ihren 90. Geburtstag

Im Kreise ihrer Familie und Geschwister feierte Anna Rieblinger aus Schiltberg kürzlich ihren 90. Geburtstag. Umgeben von zwei Söhnen mit Familien, darunter vier Enkel und acht Urenkel, blickte die Jubilarin auf ein erfülltes Leben zurück. Das Foto zeigt die stolze Uroma mit Amelie, Jonas, Mia, Elias, Viktoria, Felicitas und Luis. Der jüngste Urenkel Andreas (vier Wochen alt) fehlt auf dem Foto. Die Glückwünsche der Gemeinde Schiltberg überbrachte Bürgermeister Peter Kellerer. Im Namen der Pfarrei gratulierte Pater Marcus, sowie Lisa Koppold für den TSV Schiltberg. Zu den Gratulanten zählten auch Zwillingsbruder Georg und die noch vier lebenden Schwestern, sowie die gesamte Nachbarschaft.

Anna Rieblinger kam als Zwilling in Kleinberghofen im Landkreis Dachau auf die Welt und das nicht allein: Sie war Teil von gleich zwei Zwillingspaaren in einer bäuerlichen Großfamilie mit insgesamt neun Geschwistern. Als Schneiderin ist sie in der Region bekannt und geschätzt. Noch heute sitzt sie mit Begeisterung an ihrer Nähmaschine und übernimmt Änderungen.

