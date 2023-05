Von der Schiltberger Jugendförderung profitieren nun mehr Vereine

Künftig soll die Jugendförderung der Vereine unkomplizierter ablaufen, das hat der Schiltberger Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen.

Künftig können alle Verein in Schiltberg von der Jugendförderung der Gemeinde profitieren. Notwendig dafür war eine Satzungsänderung, die der Gemeinderat nun beschlossen hat. Anlass war der Förderantrag des Heimat- und Trachtenvereins "Edelweiß" aus Metzenried. Der Verein betreut derzeit 28 Kinder und Jugendliche und bat aus diesem Anlass um finanzielle Unterstützung aus der Gemeindekasse. Bisher war in der entsprechenden Gemeindesatzung allerdings nur die Jugendarbeit der Sport- beziehungsweise Schützenvereine berücksichtigt. Diese wird demnach mit zwölf Euro pro jugendliches Mitglied unterstützt.

"Meiner Meinung nach sollten wir die Satzung überarbeiten. Wir dürfen da keinen Unterschied zwischen den Vereinen machen, sondern müssen froh sein, dass Jugendarbeit gemacht wird", so Bürgermeister Peter Kellerer. Künftig soll also die Jugendförderung der gemeindlichen Institutionen automatisch bezuschusst werden. Über die finanzielle Unterstützung des Trachtenvereins Metzenried in Höhe von 336 Euro wurde aber noch mal ganz offiziell im Gremium abgestimmt. (skw)