Wie könnte der Friedhof an der Kirche barrierefrei zugänglich werden?

Plus Im Schiltberger Gemeinderat wird über einen barrierefreien Zugang zum Friedhof bei der Pfarrkirche diskutiert. Drei Varianten sind dabei im Gespräch.

Der Gemeinderat hat bereits in seinen beiden zurückliegenden Sitzungen über die Anbringung eines Geländers auf der bestehenden Friedhofsmauer seitlich des Haupteingangs und eines barrierefreien Zugangs am Friedhof bei der Pfarrkirche Sankt Maria Magdalena beraten. Die Ergebnisse der neuerlichen Beratung werden nun der Kirchenverwaltung vorgetragen.

Die Betonmauer ragt nur in etwa einen halben Meter über das Erdreich des Friedhofs. Daher ist aus Sicherheitsgründen ein Geländer nötig. Wie Bürgermeister Peter Kellerer informierte, soll nach Ansicht der Gemeinde das Geländer aus Stahl angefertigt werden.