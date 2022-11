Schiltberg

vor 54 Min.

Zehn neue Bauplätze entstehen im kleinen Gundertshausen

Plus Gemeinderat Schiltberg macht mit Satzungsbeschluss den Weg für den Bebauungsplan im Ortsteil frei. Bauernverband kritisiert Flächenverbrauch.

Von Sabrina Rauscher Artikel anhören Shape

Die Formalitäten des Baurechts sind so gut wie abgeschlossen. Der Schiltberger Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Donnerstag das neue Baugebiet im kleinen Ortsteil Gundertshausen auf den Weg gebracht und den Bebauungsplan als Satzung beschlossen. Im Südwesten des Ortes entstehen auf insgesamt 1,4 Hektar (14.000 Quadratmeter) zehn Bauparzellen. Zur letztendlichen Rechtsgültigkeit ist es nur noch ein kleiner Schritt, denn wie Bürgermeister Peter Kellerer erklärt, müssen zuvor noch die Verträge mit der Firma Bayerngrund in trockene Tücher gebracht werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen